Hongkong utvider karantenekrav

Hongkong forlenger det obligatoriske karantenekravet for tilreisende fra to uker til tre uker fra første juledag.

Tiltaket er nødvendig for å hindre spredning av nye og mer smittsomme varianter av koronaviruset, opplyste Hongkongs myndigheter fredag.

De viser til eksperter som antyder at inkubasjonstiden for viruset kan være lenger enn 14 dager hos noen mennesker. Derfor forlenges også kravet om at tilreisende må bo på karantenehotell i Hongkong til tre uker. Tidligere var karantenekravet på to uker.

Kun de som ankommer fra det kinesiske fastlandet, Macau og Taiwan, slipper å forholde seg til de nye restriksjonene. Samtidig forbys alle som har vært i Sør-Afrika de siste tre ukene, innreise. Siden tirsdag har alle flygninger fra Storbritannia vært stanset.

