Hongkongs flyselskap rammes av protester

Flyselskapet Cathay Pacific, som har base i Hongkong, faller på børsen etter at Kinas regjering forbød ansatte som støtter protestene, å fly til fastlandet.

Flere av flyselskapets ansatte har sluttet seg til demonstrantene som i over to måneder har protestert med krav om mer demokrati i byen. Før helgen sa luftfartsmyndighetene i Beijing at Cathay-ansatte som har deltatt i protester, forbys å jobbe på fly som passerer gjennom kinesisk luftrom.

Da flyselskapets aksjeverdi hadde falt over 4 prosent i børshandelen i Hongkong mandag, kom Cathay Pacifics ledelse med en kraftig advarsel til sine egne ansatte. De som støtter eller deltar i «ulovlige protester», kan få sparken, het det fra administrerende direktør Rupert Hogg.

Hogg advarte også de ansatte spesielt mot å støtte eller delta i en ny demonstrasjon som er planlagt på Hongkongs internasjonale flyplass. Sitt-ned-aksjonen skal mandag etter planen fortsette for fjerde dag på rad på flyplassen, som er blant verdens travleste.

Også Cathays morselskap Swire Pacific falt markant i løpet av formiddagshandelen på Hongkong-børsen mandag.

Protestbølgen i Hongkong begynte 9. juni mot et lovforslag som ville åpnet for å utlevere mistenkte til straffeforfølgelse på fastlandet. Forslaget er siden lagt på is, men demonstrasjonene mot den Beijing-støttede byregjeringen har fortsatt.

Det som nok en gang startet som fredelige protester, utartet seg i helgen til to dager med sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter. 40 ble skadd, ifølge sykehusmyndighetene.

