Hongkongs leder: Utleveringsloven er død

Carrie Lam sier hun legger utleveringsloven som har skapt uro og frykt i Hongkong, fullstendig død. Flere er skeptiske til Lams ordvalg.

– Arbeidet med loven har vært fullstendig mislykket, sa Lam på en pressekonferanse tirsdag.

Lederen i Hongkong sa ikke at loven formelt skal trekkes tilbake, påpeker den franske journalisten Matthieu Verrier i avisa La Voix du Nord.

– Hun tar alltid ett steg når demonstrantene har bedt om fem, skriver han på Twitter.

Lovforslaget ble utsatt som følge av massedemonstrasjonene i storbyen, men demonstrantene har sagt at de vil fortsette å protestere til lovforslaget formelt er trukket tilbake.

– Det er fortsatt mange som tviler på regjeringens oppriktighet og som frykter at regjeringen vil starte prosessen igjen. Jeg kan slå fast her og nå at det ikke finnes slike planer, sa Lam.

Den siste måneden har det vært en rekke demonstrasjoner i Hongkong på grunn av lovforslaget om å tillate utlevering av innbyggere til fastlands-Kina. Mandag gikk politiet løs på anti-regjeringsdemonstranter i Hongkong i et forsøk på å bryte opp gruppene. Demonstrantene brukte paraplyer til å forsvare seg mot politiet i en hovedgate i Mong Kok-distriktet i Hongkong.

Demonstrasjonene har fått internasjonal oppmerksomhet, og presset mot Lam har økt.

