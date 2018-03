Hope Hicks sier opp jobben i Det hvite hus

Kommunikasjonsdirektøren slutter i løpet av få uker.

NEW YORK (Nettavisen): «Hope er enestående og har gjort en fantastisk jobb de siste tre årene», sier president Donald Trump i en kommentar til at kommunikasjonsdirektør Hope Hicks kommer til å slutte i jobben i løpet av noen få uker.

The New York Times skriver at Hicks i flere måneder har vurdert å slutte.

29-åringen er en tidligere modell som sluttet seg til valgkampen til Trump uten tidligere erfaring innenfor politikken, men har høstet mange lovord for innsatsen sin.

«Jeg kommer til å savne å ha henne ved min side, men da hun fortalte meg om å jakte på andre muligheter, hadde jeg full forståelse for det. Jeg er sikker på at vi vil arbeide sammen igjen i framtiden,» sier Trump.

Hicks er kjent for sin lojalitet til Trump.

Tirsdag denne uka vitnet hun overfor etterretningskomiteen i Det hvite hus og fortalte at hun av og til hadde følt seg nødt til å servere noen hvite løgner, men at hun aldri har løyet om noe som er relevant for etterforskningen av Russlands innblanding i presidentvalget. Hun avsto samtidig for å svare på mange spørsmål.

- Jeg lærte raskt det samme som så mange andre hadde gjort om Hope, at hun er mer strategisk, behersket og klok enn alderen skulle tilsi. Hun ble en betrodd rådgiver og gjorde en fenomenal jobb med å ha hovedansvaret for kommunikasjonen av presidentens agenda, sier stabssjef John Kelly.

