House of Cards-skuespiller er død

Skuespiller Reg E. Cathey, kjent fra serien House of Cards, er død. Han ble 59 år.

Cathey hadde også en rolle i HBO-serien The Wire. I House of Cards spilte han Freddy Hayes som eide favorittrestauranten til Frank Underwood, og som senere ble ansatt ved Det hvite hus.

Han hadde også en rolle i 2015-versjonen av Fantastiske Fire. I 2015 vant han en Emmy for beste gjesterolle i en dramaserie.

- Ikke bare en fin, talentfull skuespiller - men rett og slett en av de flotteste menneskene som jeg har delt noen lange dager med på sett. På vittighet alene gikk han utenpå enhver annen, og kunne gi dem noe å tenke på, skriver produsent og skribent David Simon på Twitter.

En av Cathey første roller, var en gjesteopptreden i tv-serien Star Trek: The Next Generation.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0