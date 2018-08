Houthi-kilder: 39 drept i angrep mot skolebuss i Jemen

39 mennesker er drept og over 40 er såret i et flyangrep mot en skolebuss i Jemen, ifølge en talsmann for Houthi-opprørerne i landet.

Ifølge Yussef al-Hadri, som er talsmann for det Houthi-kontrollerte helsedepartementet i Sana, ble skolebussen angrepet av fly fra den saudiledede koalisjonen.

Stammeledere i Dahyan i Saada-provinsen, der Houthi-bevegelsen står sterkt, opplyser at minst 20 mennesker ble drept og 35 ble såret i angrepet, mange av dem barn.

Røde Kors bekrefter at det har vært et flyangrepet mot en buss med barn og opplyser at flere titall er drept og såret.

Over 60.000 mennesker er drept eller såret siden Saudi-Arabia med støtte fra USA gikk til krig mot Houthi-opprørerne i spissen for en regional allianse i mars 2015.

Millioner er siden drevet på flukt og 22 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp utenfra. Over 8 millioner mennesker lever ifølge FN på randen av hungersnød i Jemen.

