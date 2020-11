Houthi-opprørerne har gitt FN lov til å undersøke en forlatt oljetanker med en million fat olje utenfor Jemen.

FN har varslet om at oljetankeren kan revne eller eksplodere og skape stor ødeleggelse for maritimt liv i Rødehavet. De har i flere år forsøkt å sende inspektører for å undersøke det råtnende skipet, som er ankret utenfor Houthi-kontrollert område.

En kilde blant opprørerne sier til nyhetsbyrået Saba at de har signert en avtale med FN som tillater en omfattende evaluering og vedlikehold av oljetankeren FSO Safer.

(©NTB)

Reklame Halv pris på bestselgere hos Oakley