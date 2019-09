Houthiene i Jemen truer med flere angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia

Houthi-opprørerne i Jemen truer med å gjennomføre flere angrep mot saudiarabiske oljeanlegg, to dager etter at et droneangrep rammet to viktige anlegg.

– Vi advarer selskaper og utlendinger som er til stede på anlegg som ble truffet av våre angrep om at de fortsatt er et mål for oss, og at de kan bli truffet igjen når som helst, sier gruppas talsmann Yahia Sarie. Han føyer til at helgens angrep mot anleggene i Buqyaq and Khurais øst i Saudi-Arabia ble gjennomført med droner som ble drevet fram av både ordinære motorer og jetmotorer. Han sier også at «våre hender kan nå ethvert sted som vi til enhver tid bestemmer». (©NTB)