Houthiene varsler stans i drone- og missilangrep mot Saudi-Arabia

De jemenittiske Houthi-opprørerne opplyser at de innstiller alle drone- og missilangrep mot Saudi-Arabia og at de håper på et «positivt svar».

Det var Houthi-bevegelsens politiske leder Mahdi al-Mashat som kom med kunngjøringen fredag kveld i en tale som markerte at det er fem år siden Houthiene erobret Jemens hovedstad Sana Al-Mashat sa i talen, som ble sendt på den Houthi-kontrollerte satellittstasjonen al-Masirah, at alle angrep mot saudiarabisk territorium stanses. Han la til at han håper «gesten vil bli besvart med en sterkere gest» fra Saudi-Arabia. Den Iran-vennlige militsen uttalte nylig at den sto bak forrige helgs angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia og USA mener angrepene var støttet av Iran. Iran har avvist beskyldningene og advart om at ethvert hevnangrep mot Iran, utført av enten USA eller Saudi-Arabia, vil føre til «full krig». Saudi-Arabia står i spissen for en koalisjon som siden 2015 har kjempet mot Houthi-bevegelsen i Jemen. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 90.000 mennesker er drept siden. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, og 10 millioner av dem trues av akutt sult. (©NTB)