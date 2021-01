Høy barnedødelighet på hjem for ugifte mødre og barn i Irland

Det var unormalt høy barnedødelighet på hjem for ugifte mødre og barn som ble drevet av den katolske kirken i Irland på 1900-tallet, ifølge en ny rapport.

Til sammen skal 9.000 barn ha dødd på 18 slike institusjoner over en periode som strakte seg over mange tiår. Barnedødeligheten her var langt høyere enn ellers i landet.

De siste av disse såkalte mor og baby-hjemmene ble stengt på slutten av 1990-tallet. Statsminister Mícheál Martin beskriver dem som et mørkt og vanskelig kapittel i irsk historie.

– Vi behandlet kvinner eksepsjonelt dårlig, og vi behandlet barn ekstremt dårlig, sa han etter offentliggjøringen av granskingsrapporten tirsdag, ifølge BBC.

I en tid der ugifte mødre ble sett ned på, var det ofte kvinnenes familier som sendte dem til de katolske institusjonene for at de skulle bo der. Ofte ble barna deres adoptert bort eller plassert på barnehjem drevet av nonner.

Mange av kvinnene ble utsatt for emosjonell mishandling, ifølge rapporten. De fikk lite omsorg under fødslene, som mange beskrev som traumatiske opplevelser.

Tidligere har granskingskommisjonen påvist en massegrav med levninger av babyer og små barn i et kloakkanlegg ved et mor og baby-hjem som ble stengt i 1961.

Mícheál Martin skal onsdag formelt be om unnskyldning for behandlingen av barna og de ugifte mødrene.

(©NTB)

Reklame 10 gode kupp fra januarsalgene