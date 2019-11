Høy valgdeltakelse på Sri Lanka til tross for en rekke voldelige hendelser

Til tross for flere meldinger om angrep og vold, er valgdeltakelsen høy ved presidentvalget på Sri Lanka.

De melder valgmyndighetene i landet lørdag morgen.

Til sammen stiller 35 kandidater, noe som er rekordmange.

To klare favoritter skiller seg ut. Den ene er Sajith Premadasa (52), som stiller for partiet som nå har makten i landet. Den andre er tidligere forsvarsminister Gotabaya Rajapaksa (70), som er opposisjonens hovedkandidat.

De to kandidatene har hittil ligget likt på målingene.

Fram til klokken 10 lørdag morgen lokal tid var det meldt om hele 69 voldelige hendelser, ifølge Senteret for overvåking av vold under valget (CMEV).

Like før valglokalene åpnet ble en buss som fraktet velgere, beskutt i Anuradhapura-distriktet. Ingen ble skadd i angrepet.

Den seks uker lange valgkampen har gått relativt rolig for seg. På valgdagen lørdag skal over 60.000 politifolk sørge for sikkerheten.

15,9 millioner personer er stemmeberettiget. Valglokalene holder åpent til klokken 17.

