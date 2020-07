Høyesterett støtter Trump i sak om prevensjon

USAs høyesterett gir Trump-administrasjonen medhold i at flere arbeidsgivere kan nekte å tilby kvinner gratis prevensjon, i strid med Obamacare.

Sju av de ni dommerne stilte seg bak onsdagens konklusjon. Her opprettholdes reguleringer innført av president Donald Trumps administrasjon som sier at arbeidsgivere kan anvende religiøse eller moralske innvendinger for å unngå å dekke prevensjonskostnader for ansatte.

Dommerne Ruth Bader Ginsburg og Sonia Sotomayor tok dissens.

Konsekvensen av reguleringen er at mellom 70.000 og 126.000 kvinner kan miste dekning av prevensjonsmidler i de ansattes helseforsikring, ifølge offentlige anslag omtalt av The New York Times.

Som et resultat av helsereformen som ble innført under president Barack Obama, må de fleste arbeidsgivere sørge for at prevensjon er inkludert uten kostnad i de kvinnelige ansattes helseforsikring.

