Høyreekstreme anklages for vold mot demonstranter i Tel Aviv

Israelere som protesterte mot politivold i Tel Aviv tirsdag kveld, ble angrepet av det som mistenkes å være høyreekstreme fotballsupportere.

Minst fem personer ble skadd, melder israelske medier onsdag.

Flere personer sier at en gruppe Netanyahu-tilhengere infiltrerte demonstrasjonen for så å gå til angrep på deltakerne.

Gjerningspersonene antas å tilhøre La Familia, en høyreorientert fanklubb til fotballaget Beitar Jerusalem. En hard kjerne i fanklubben er ofte blitt anklaget for rasisme mot arabere og for å være medlemmer av høyreekstreme grupper.

Demonstrasjonen fant sted utenfor boligen til innenriksminister Amir Ohana. Han anklages for å forsøke å slå ned protestene mot statsminister Benjamin Netanyahu etter at det ble lekket en fortrolig samtale mellom ham og en politisjef.

Politiet opplyser at de har pågrepet fire mistenkte som har vært «innblandet i ordensforstyrrelser og som skal ha sperret veier».

I en annen uttalelse heter det at det brøt ut en slåsskamp under uroen ved demonstrasjonen, og at én person er pågrepet, mistenkt for å ha kastet en stein.

