Høyreekstremister terrorsiktet i Tyskland

Tysk påtalemyndighet har siktet tolv høyreekstremister for å ha planlagt terroraksjoner mot politikere, asylsøkere og muslimer.

Elleve menn ble pågrepet under en landsomfattende aksjon i februar og er siktet for å tilhøre en terroristorganisasjon og for brudd på tysk våpenlov. Den siste er siktet for å ha støttet en terroristgruppe, opplyser tyske sikkerhetskilder.

De fire antatte hovedmennene i saken planla ifølge siktelsen å utløse en «borgerkrigslignende situasjon» i Tyskland, gjennom «angrep mot politikere, asylsøkere og muslimer», opplyste tysk påtalemyndighet i forbindelse med pågripelsene i februar.

Ifølge tysk sikkerhetstjeneste (BfV) var det i fjor 32.000 høyreekstremister i Tyskland, en økning på 8.000 fra året før. Rundt 13.000 av dem ble ansett for å være potensielt voldelige.

BfV har blant annet avdekket en rekke tilfeller av ansatte med høyreekstreme holdninger innen det tyske politiet, tollvesenet og forsvaret.

I juli ble en tidligere politimann med nynazistiske sympatier og kona hans pågrepet, mistenkt for å ha sendt trusselbrev til en rekke politikere og andre offentlige skikkelser i Tyskland.

Politisjefen i delstaten Hessen, Udo Münch, trakk seg fra jobben som følge av skandalen.

Noen uker tidligere oppløste Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer en avdeling innen de tyske spesialstyrkene, etter at det ble kjent at flere av medlemmer hadde høyreekstreme sympatier.

