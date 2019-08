Høyrekandidat seiret i presidentvalget i Guatemala

Høyreorienterte Alejandro Giammattei gikk seirende ut av valget på ny president i Guatemala søndag. Ekspresidentfruen Sandra Torres tapte.

Klokka 3.40 natt til mandag, norsk tid, erklærte Giammattei seg som seirende etter valget i det fattige mellomamerikanske landet. I første valgrunde i juni endte den tidligere fengselsdirektøren på andreplass med 14 prosent av stemmene. Da endte den på forhånd utpekte favoritten og landets tidligere førstedame, sosialdemokratiske Sandra Torres, på førsteplass med 25 prosent av stemmene.

Under den andre valgrunden søndag hadde derimot fordelingen mellom de to kandidatene endret seg. På linje med prognosene hadde Giammattei fått nesten 60 prosents oppslutning da 80 prosent av stemmene var talt opp.

– Målet er oppfylt, sa en rørt Giammattei, som tre ganger tidligere har forsøkt å vinne presidentvervet i Guatemala.

Giammattei overtar presidentjobben etter korrupsjonsanklagede Jimmy Morales. Han har avvist avtalen Morales inngikk med USAs president Donald Trump i juli om at alle migranter og asylsøkere som er på vei mot USA, må søke asyl når de passerer gjennom Guatemala, som ifølge avtalen er et «trygt tredjeland». Om de kommer til USA for å søke asyl uten å ha søkt i Guatemala, vil de bli sendt tilbake.

