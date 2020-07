Høytidlig markering av gjenåpning av grensen mellom Spania og Portugal

Spanias kong Felipe og Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa ledet an med den portugisiske statsministeren Antonio Costa og Spanias statsminister Pedro Sanchéz rett bak, da grensen mellom de to landene åpnet igjen onsdag etter å ha vært stengt siden 16. mars. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Både konge, president og to statsministre var til stede da Spania og Portugal markerte at grensen mellom de to landene er åpen igjen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Den høytidelige seremonien fant sted i den portugisiske grensebyen Elvas onsdag. Grensen mellom de to landene på Den iberiske halvøy har vært stengt siden 16. mars. Grensen til Spania er den eneste landgrensen Portugal har, og tiltaket har vist seg effektivt. I Portugal er det registrert litt over 42.000 smittetilfeller og 1.576 dødsfall, mens Spania har nesten 300.000 registrerte smittetilfeller og over 28.300 dødsfall. (©NTB)

Reklame Slik tar du potten alene