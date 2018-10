HRW anklager palestinske sikkerhetsstyrker for tortur

Palestinske sikkerhetsstyrker driver systematisk tortur av fanger i et slikt omfang at det kan være snakk om forbrytelser mot menneskeheten, ifølge ny rapport.

Rapporten «Two Authorities, One Way, Zero Dissent» er utarbeidet av Human Rights Watch.

– Både de palestinske myndighetene på Vestbredden og Hamas-myndighetene på Gazastripen pågriper systematisk og vilkårlig kritikere og torturerer dem i fangenskap, sier lederen for menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir.

– Systematisk tortur som ledd i en regjerings politikk, er en forbrytelse mot menneskeheten, sier han.

Human Rights Watch har i årevis dokumentert omfattende israelske overgrep mot palestinere i de okkuperte områdene, men palestinske ledere sitter i glasshus når de kritiserer Israel for dette, mener Shakir.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han.

