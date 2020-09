HRW: Fremmedhat og vold mot utlendinger gjennomsyrer Sør-Afrika

Utlendinger fra Afrika og Asia blir syndebukker for Sør-Afrikas kroniske fattigdom og arbeidsløshet, viser ny Human Rights Watch-rapport.

Det kommer fram i rapporten, « They Have Robbed Me of My Life », der menneskerettighetsorganisasjonen gjennom intervju med 51 personer har avdekket fremmedhat og trakassering utført av sørafrikanere, inkludert offentlige tjenestepersoner, mot utlendinger i perioden fra mars 2019 og til mars 2020.

«Demoniseringen av utlendinger, spesielt av andre afrikanere og asiater, har trengt gjennom fra desillusjonerte voksne og til barna deres», står det i rapporten, som fortsetter:

«De legger skylden på utlendinger for arbeidsledighet, kriminalitet, offentlig forsømmelse».

I september 2019 brøt det ut voldelige opptøyer flere steder i landet, etter at demonstranter gikk til angrep og satte fyr på bedrifter og hjemmene til utenlandske borgere.

Tolv personer, hvorav ti var sørafrikanere, mistet livet i opptøyene som fulgte, ifølge offisielle tall. Men mange organisasjoner og universitet mener tallet kan være høyere.

I tillegg til vold dokumenterer rapporten utbredt bruk av verbal trakassering mot utlendinger i Sør-Afrika.

(©NTB)