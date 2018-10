HRW: Khashoggis eldste sønn på vei til USA

En av sønnene til den drepte journalisten Jamal Khashoggi har sammen med familien forlatt Saudi-Arabia, opplyser Human Rights Watch (HRW).

Salah Khashoggi reiste etter at myndighetene opphevet et reiseforbud for ham, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

– Salah og familien hans er nå på et fly på vei til Washington, sier Sarah Leah Whitson, HRWs Midtøsten-direktør, til nyhetsbyrået AFP torsdag.

To kilder tett på Khashoggi-familien sier også til nyhetsbyrået Reuters at journalistens eldste sønn har fløyet ut av hjemlandet. Salah Khashoggi har både amerikansk og saudiarabisk statsborgerskap.

– Jamals familie trenger å være sammen på et sted der de føler seg trygge og kan sørge, sier Randa Slim, som kjente Khashoggi personlig.

– Tragisk

Salah kan nå være sammen med andre søsken som allerede er i USA.

– Det er tragisk at Jamal Khashoggi måtte dø før saudiarabiske myndigheter ga dem frihet til å reise, tilføyer Slim, som er direktør for konfliktløsning ved Middel East Institute i Washington.

Den kjente journalisten og kommentatoren Jamal Khashoggi (59) forsvant etter å ha gått inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Planlagt drap

Saudiarabiske myndigheter hevdet han forlot bygningen samme dag, men innrømmet 18 dager senere at han døde på konsulatet og hevdet at det skjedde under en slåsskamp. Senere påsto saudiarabiske tjenestemenn at planen var å bortføre Khashoggi og at han ble drept ved et uhell. Først torsdag erkjente saudiarabisk påtalemyndighet at drapet på Khashoggi var planlagt

Tyrkias president slo tirsdag fast at drapet var planlagt, og kilder i det tyrkiske statsapparatet har tidligere sagt til flere medier at Khashoggi ble torturert, drept og partert av saudiarabiske agenter. Liket er ennå ikke funnet.

Tyrkiske myndigheter fortsetter etterforskningen og har så langt avhørt 38 ansatte ved konsulatet, meldte det statlige nyhetsbyrået Anadolu torsdag.

Salah møtte kronprinsen

Saudi-Arabias kong Salman bin Abdulaziz og kronprins Mohammed bin Salman har forsøkt å dempe den massive kritikken fra omverdenen. Tidligere denne uka tok de imot Salah og hans bror Sahel ved det kongelige palasset i Riyadh, ifølge det statlige nyhetsbyrået SPA.

Byrået sendte ut bilder fra møtet og meldte at brødrene uttrykte takknemlighet overfor både kongen og kronprinsen.

Whitson i HRW er lettet over at myndighetene nå har opphevet reiseforbudet for familien.

– Vi må huske på at det er flere hundre, om ikke tusenvis av mennesker i Saudi-Arabia som er ilagt reiseforbud og som er fengslet uten lov og dom, sier Whitson.

Khashoggi flyttet til Virginia i USA i 2017, kort tid etter at prins Mohammed ble utpekt som tronarving i Saudi-Arabia.

(©NTB)

Mest sett siste uken