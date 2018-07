HRW: Mange brasilianere blir forgiftet av sprøytemidler

Innbyggere i Brasil blir forgiftet av sprøytemidler som blir brukt i nærheten av boliger, skoler og arbeidsplasser, ifølge en ny rapport fra Human Rights Watch.

I rapporten går det fram at personer er blitt akutt forgiftet på sju ulike steder i Brasil. Både bondefamilier, medlemmer av landets urbefolkning og afrobrasilianske innbyggere er rammet.

– Sprøytemidler som blir spredt på store plantasjer, forgifter barn i klasserom og landsbyboere på egne uteplasser over hele den brasilianske landsbygda, sier Richard Pearshouse, HRWs visedirektør for miljø og menneskerettigheter.

Ifølge rapporten frykter mange lokalsamfunn at de vil bli straffet av bønder med politisk innflytelse hvis de protesterer mot sprøytingen.

ifølge HRW er nasjonalforsamlingen i Brasil i ferd med å vedta en ny lov som vil svekke reguleringen for bruk av sprøytemidler ytterligere.

Forgiftning gir symptomer som oppkast, hodepine og svimmelhet. For dem som blir utsatt for giftstoffene over lang tid, kan det føre til infertilitet og dårlig utvikling av fostre, samt kreft.

Brasil er en av verdens største forbrukere av sprøytemidler. Landet produserer blant annet soyabønner, mais, bomull og sukker.

(©NTB)

