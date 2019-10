HRW og Amnesty: Syriske flyktninger tvinges tilbake

Tyrkia har i flere måneder tvunget syriske flyktninger tilbake over grensen til konfliktrammede områder i Syria, ifølge Human Rights Watch og Amnesty.

Flyktningene forteller at de er blitt truet eller lurt til å undertegne et dokument slik at det skal se ut som om de blir returnert frivillig, ifølge en ny rapport fra de to menneskerettsgruppene.

– At Tyrkia hevder at flyktninger fra Syria velger å vende tilbake rett inn i konflikten, er farlig og uærlig. Våre undersøkelser viser snarere at mennesker er blitt lurt eller tvunget til å vende tilbake, sier Anna Shea, gransker i Amnesty International, i en pressemelding.

Tyrkias innenriksminister Süleyman Soylu avviste i juli opplysninger om at landet hadde deportert syrere over grensen, til de omstridte nordlige områdene av landet. Han sa samtidig at de som vil vende tilbake, kan få hjelp til å komme seg til sikre områder.

Myndighetene oppgir at i alt 315.000 mennesker har vendt frivillig tilbake til det krigsherjede landet.

Men menneskerettsgruppene fester ingen lit til den tyrkiske beskrivelsen av virkeligheten.

– Tyrkiske representanters påstander om at alle syrere som vender tilbake til sitt land, er fornøyde, fremstår som tomme, stilt overfor bevis på det motsatte, sier Gerry Simpsons fra HRWs krise- og konfliktenhet.

