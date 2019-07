HRW: Søppel, skitt og sykdom i al-Hol-leiren

Forholdene i al-Hol-leiren i Syria er forferdelige, og alle land bør hente sine statsborgere hjem derfra, slår Human Rights Watch fast.

Leiren, som voktes av kurdisk milits, huser nå over 70.000 mennesker fra de tidligere IS-kontrollerte områdene i Syria og Irak. De aller fleste av dem er koner og barn av menn som anklages for å ha vært IS-krigere.

Det befinner seg 11.000 utenlandske kvinner og barn fra en rekke land i leiren, og minst 7.000 av barna er under tolv år gamle, ifølge Human Rights Watch.

Menneskerettsorganisasjonen besøkte i forrige måned leiren ved flere anledninger og beskriver forholdene der som forferdelige.

– Latrinene flommer over, kloakk renner mellom fillete telt og beboerne drikker vaskevann fra tanker som det er mark i, skriver de i en rapport.

Skitt, søppel og sykdom

– Små barn med utslett på huden, spinkle lemmer og oppsvulmede mager leter gjennom dynger med illeluktende søppel under den glovarme solen, eller ligger slappe, skitne og fulle av fluer på teltgulv, heter det videre.

Følgene av de forferdelige forholdene er tap av menneskeliv.

– Barn dør av akutt diaré og influensalignende infeksjoner, foreller hjelpearbeidere og ansatte i leiren til Human Rights Watch.

Støvete inferno

Menneskerettsorganisasjonen reagerer sterkt på vestlige lands uvilje mot å hente hjem egne statsborgere fra leiren.

– Utenlandske kvinner og barn er innesperret på ubestemt tid i et støvete inferno nordøst i Syria, mens hjemlandene deres ser den andre veien, sier Letta Tayler i Human Rights Watch.

– Regjeringer må gjøre alt de kan for å beskytte statsborgere sine, ikke overlate dem til sykdom og død i en utenlandsk ørken, sier hun.

Human Rights Watch slutter seg dermed til oppfordringen fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, som har beskrevet forholdene i al-Hol som umenneskelige og bedt alle land om å ta ansvar for egne statsborgere i leiren.

Hjelpeorganisasjoner som Røde Kors og Redd Barna gjør det samme og har i flere måneder advart om svært dårlige forhold i al-Hol-leiren.

Toer sine hender

En rekke land toer imidlertid sine hender, blant dem Norge. Regjeringen er dypt splittet og har foreløpig bare hentet hjem fem foreldreløse barn.

Venstre mener alle norske barn av IS-foreldre bør hentes hjem, mens KrF er imot å skille barn fra mødrene og mener at også kvinnene må hentes hjem.

Frp mener at Norge «ikke under noen omstendigheter» må medvirke til at IS-krigere og deres ektefeller kommer hjem.

Barn dør

Ifølge FN har minst 240 barn alt bukket under i eller på vei til al-Hol-leiren. Kurdiske myndigheter fører ikke statistikk over dødsfallene, forteller hjelpeabeidere, som ber om å få være anonyme av frykt for å bli nektet adgang til leiren.

Flere land har tatt til orde for å etablere et internasjonalt krigsforbrytertribunal i regionen for å straffeforfølge tidligere IS-krigere og tilhengere der, i stedet for å hente dem hjem. Ingen land har imidlertid sagt seg villig til å huse et slikt tribunal, som ikke engang er på planstadiet.

Redd Barna har tidligere advart statsminister Erna Solberg (H) mot at tiden er i ferd med å renne ut for flere av barna i al-Hol-leiren.

– Det står nå om liv, og vi er veldig redde for at små og uskyldige barn vil dø på denne regjeringens vakt som følge av politisk tautrekking mellom regjeringspartiene, sa generalsekretær Birgitte Lange til NTB i mai.

