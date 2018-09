HRW vil ha sanksjoner mot Kina for massepågripelser av muslimer

Verdenssamfunnet bør innføre sanksjoner mot Kina som straff for landets behandling og massepågripelser av muslimer i Xinjiang, mener Human Rights Watch.

Opptil én million etniske uigurer og andre muslimske minoriteter holdes på såkalte omskoleringssentre der de indoktrineres «tradisjonelle» kinesiske verdier, politikk og kultur. Det kom fram i FNs menneskerettighetskomité i august.

I en rapport fra Human Rights Watch (HRW) mandag vises det til detaljer, basert på offentlige dokumenter og vitnemål fra folk som har rømt. Fanger «tvinges til å lære mandarin, synge lovsanger om det kinesiske kommunistpartiet, og de som nekter eller blir ansett som ute av stand til å «lære», blir straffet», heter det i rapporten.

HRW-rapporten viser til bruk av ansiktsgjenkjenning og DNA-testing for å overvåke og kontrollere befolkningen. Det er innført forbud mot lange skjegg og bruk av burkaer, samt forbud mot å ha uautoriserte utgaver av Koranen, og pågrepne blir fysisk og psykisk mishandlet, ifølge rapporten.

– Disse handlingene har i realiteten gjort islam forbudt i regionen, sier Maya Wang, seniorforsker ved Human Rights Watch.

– Som svar på myndighetenes handlinger bør verdenssamfunnet innføre målrettede sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn som kobles til overgrep i Xinjiang, står det i HRW-rapporten.

I forrige måned sendte kongressrepresentanter i USA et brev til president Donald Trump der de tok til orde for sanksjoner mot sju tjenestemenn og to produsenter av overvåkingsutstyr.

(©NTB)

