Huawei vil fortsatt utestenges fra det amerikanske 5G-nettet

President Donald Trump og Kinas president Xi Jinping begrov inntil videre stridsøksen da de møttes under G20-toppmøtet i Osaka i Japan forrige uke. Et av Kinas krav er at Huawei ikke lenger skal være utesetengt fra det amerikanske 5G-nettet. Dette ser imidlertid ikke ut til å skjer med det første. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)