Huaweis grunnlegger sier USA undervurderer selskapet

Huaweis grunnlegger sier amerikanske politikere undervurderer selskapets kapasitet og at utestengelsen fra USA ikke endrer ambisjonen om global vekst.

I et møte med kinesiske medier tirsdag kommenterte grunnlegger Ren Zhengfei utestengelsen fra det amerikanske markedet. Han sa blant annet at selskapet ikke ville la seg påvirke av forbudet og at det hadde et beredskapslager av prosessorer.

Mandag ble det kjent at både Google og prosessorprodusentene Qualcomm, Intel og Broadcom ville føye seg etter det amerikanske forbudet og stanse all handel med Huawei.

– Amerikanske politikere undervurderer vår styrke. Vi kan ikke bli isolert, sa Ren Zhengfei.

Han sa også at Huaweis 5G-utvikling ikke vil bli påvirket av sanksjonene USA har rettet mot selskapet.

