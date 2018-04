Hun er helten etter motoreksplosjon i luften

- Det er et hull og noen forsvant ut, informerte Tammie Jo Shults flykontrollen etter at en motor eksploderte.

Piloten om bord i Southwest Airlines Boeing 737-700 på vei fra New York til Dallas blir hyllet som en helt av passasjerer etter at hun nødlandet i Philadelphia tirsdag ettermiddag norsk tid.

Tammie Jo Shults var den første kvinnelige piloten av jagerflyet F-18. Hun sluttet i det amerikanske flyvåpenet i 1993 og har siden var pilot for Southwest. Da den ene motoren eksploderte, og biter av motoren lagde hull i flyskroget inn i kabinen, beholdt Shults roen.

- En del av flyet mangler, informerte hun flykontrollen etter eksplosjonen.

PILOT: Tammie Jo Shults.

- Det brenner ikke, men de sier det er et hull og at noen forsvant ut. Vi har skadde passasjerer, la hun til og ba om at medisinsk personell måtte stå klar når de landet.

Etter 10 dramatiske minutter i luften, gjennomførte Shults en myk landing med én motor. Da hadde passasjerflyet gjennomført en nedstigning fra 33.000 fot under dramatiske omstendigheter.

DØDE: Jennifer Riordan (43) døde da jetmotoren på et Boeing 737-700 eksploderte. Hun ble truffet av biter fra flymotoren og sugd halvveis ut av vinduet etter at glasset eksploderte.

En kvinne - Jennifer Riordan (43) fra New Mexico - ble døde i ulykken. Hun ble truffet av deler fra jetmotoren som gikk gjennom veggen og inn i kabinen. Motordeler traff også vinduet ved siden av henne, som eksploderte. Deretter ble hun halvveis sugd ut av vinduet.

Passasjerer forteller at hun var halvveis utenfor flyet i flere minutter, før medpassasjerer klarte å dra henne inn igjen. Hun fikk livreddende første hjelp om bord i flyet og fraktet til sykehus etter landing. Der døde hun av skadene.

Sju andre passasjerer ble lettere skadd.

- Ubeskrivelig



- Plutselig hørte vi et bang, og vi begynte å falle. Det var ille, virkelig ille. Mange fikk panikk og begynte å skrike og var virkelig redde. Flyet virket å være ute av kontroll en stund. Det virket som om piloten hadde vanskelig for å få kontroll med det. Helt ærlig, jeg trodde vi styrtet, sier passasjer Timothy Bourman (37) til Philly.com.

Mens det oppsto panikk blant passasjerene, beholdt pilot Shults roen og landet flyet. Etter landing gikk hun bak i flyet og snakket med passasjerene.

- Ord kan ikke beskrive den frykt og angst som oppleves i en situasjon som denne (...) En stor takk til mannskapet og pilot Tammie Jo Schults for deres kunnskap og heltemot under slike omstendigheter, skriver passasjer Diana McBride Self på Facebook.

- Hun har nerver av stål. Den kvinne, jeg aplauderer henne, sa passasjer Tumlinson til Independent etter landning.

LANDET: Til tross for manglende motor, landet flyet mykt på Philadelphia internasjonale flyplass.

Etterforsker ulykken



National Transportation Safety Board (NTSB) har sendt en gruppe til Philadelphia for å finne ut hvorfor den venstre motoren på flyet eksploderte, og hvorfor motordekselet ikke forhindret at motordeler traff flyskroget.

- En foreløpig undersøkelse av motoren viser tegn på metalltrøtthet, sier NTSB i en uttalelse, skriver Independent. En full undersøkelse tar vanligvis 12 til 15 måneder.

- Ringen rundt motoren er ment å holde på motordelene når dette skjer. Det kommer til å bli et fokusområde for NTSB. Hvorfor gjorde ikke ringen jobben sin? sier tidligere NTSB-medlem John Goglia

Southwest Airlines sier at flyet hadde blitt undersøkt 15. april. Motoren hadde cirka 40.000 flygninger. 10.000 siden siste store overhaling.

