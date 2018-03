Hundedødsfall om bord på fly vekker harme i USA

En hund døde etter at eieren ble pålagt å legge den i bagasjehyllen på et United Airlines-fly i USA. Nå legger flyselskapet seg flate.

– Dette er en tragisk ulykke som aldri skulle ha skjedd, fordi dyr aldri skal plasseres i bagasjehyllen, skriver selskapet i en pressemelding, og legger samtidig til at de tar fullt ansvar for hendelsen som skjedde på et fly mellom Houston og New York.

Eieren hadde med seg hunden i en bag som er designet for å frakte dyr, og som passer inn under et flysete. Passasjerer har fortalt at de hørte bjeffing underveis og at de ikke visste at hunden hadde omkommet før flyet landet i New York.

- Det var ikke en lyd da vi landet og åpnet bagasjehyllen. Ingen bevegelse da familien ropte på ham. Jeg holdt babyen mens moren forsøkte å få liv i den 10 måneder gamle valpen. Jeg gråt med dem minutter senere, og jeg ble knust da jeg skjønte at den var død, skriver June Lara på Facebook. Hun satt bak familien på tre, og hevder flyverten insisterte på at eieren måtte plassere hunden i hyllen.

United Airlines opplyser at de gransker hendelsen. Selskapet har refundert billettutgiftene til hundeeieren og hennes to barn og gebyret de hadde betalt for å få ta med seg hunden på flyet. I tillegg har de tilbudt seg å betale for obduksjon av hunden.

