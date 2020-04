Hundrevis av innestengte kjæledyr har dødd på marked i Pakistan

Hundrevis av innestengte katter, hunder og kaniner har dødd etter at de ble forlatt på et marked der det ble solgt kjæledyr i Karachi i Pakistan.

Dyreaktivister har nå greid å redde dyr som har overlevd de to ukene som har gått siden markedet ble stengt på grunn av restriksjoner knyttet til koronautbruddet.

– Da vi kom oss inn, hadde flesteparten dødd, rundt 70 prosent. De lå på bakken, sier Ayesha Chundrigar.

Hun forteller at hun kunne høre lyden fra de lidende dyrene fra inne i butikkene, som rommet opptil 1.000 dyr.

– Det var så forferdelig, jeg kan ikke beskrive det, sier hun.

Sultet i hjel

Dyrene hadde ingen tilgang på mat mens de var innestengt i bur uten lys og ventilasjon. Dyrene som fortsatt var i live, satt mellom de døde dyrelikene og skalv.

Nedstengningen i Pakistan førte til at eierne ble nektet adgang til butikkene sine. Noen av dem skal ha sneket seg inn om natten for å mate dyrene.

Etter redningsaksjonen på markedet har Chundrigar overtalt myndighetene i Karachi til å la eieren og dyreaktivister til å se til dyrene hver dag.

Også i Lahore

I byen Lahore har kjæledyr lidd en lignende skjebne.

I nærheten av et marked er det funnet 20 hunder som er dumpet i et kloakkavløp. Også dette markedet ble stengt, mens dyrene sultet i hjel. Der har Kiran Maheen greid å redde over 20 hunder, kaniner og katter etter å ha overtalt myndighetene til å slippe henne inn, men mange dyr var allerede døde.

Hun forteller at mange av dem var kvalt.

Mange flere fattige

I Pakistan har 2.900 mennesker fått påvist koronaviruset. 45 av dem er døde. Smitteutbredelsen kan imidlertid være langt høyere ettersom landet har liten testkapasitet i et land med i alt 215 millioner innbyggere.

Rundt 25 prosent av dem levde allerede i fattigdom før koronapandemien rammet. Nå har mange flere blitt kastet ut i fattigdom som følge av at de under nedstengningen ikke har mulighet til å tjene noen penger.

