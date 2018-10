Om lag 300 migranter fra El Salvador har satt kursen mot grensen av Guatemala til fots. Målet er å ta seg hele veien til USA.

Gruppen, som hovedsakelig består av menn, har latt seg inspirere av den langt større migrantkaravanen som allerede er i Mexico hvor de er på vei mot grensen til USA.

– Vi er over 300 personer og håper flere landsmenn vil bli med oss, sier Hernan Quinteros, som er en pensjonert militærsersjant, til nyhetsbyrået AFP.

Den nye karavanen trosset advarslene fra myndighetene i landet, som oppfordret migrantene til ikke å sette sine liv i fare.

Ifølge Quinteros var det smertefullt å forlate sine tre barn, men han mener USA er mulighetenes land.

Blant de få kvinnene som er en del av karavanen, er Lorena Cruz. Alenemoren forlot barna sine på seksten, tolv og ti år i håp om å få et bedre liv.

– Karavanen representerer en mulighet for meg til å immigrere, sa Cruz med vissheten om at det vil koste mye for å få noen til å smugle henne in til USA.

Politiet vil følge karavanen fra San Salvador og til grensen til Guatemala for å garantere for migrantenes sikkerhet, har en tjenesteperson sagt til AFP.

Migrantene i karavanene flykter fra vold og fattigdom i håp om en bedre tilværelse i USA, men president Donald Trump har fastslått at de ikke vil få komme inn i landet.

Trump har tidligere truet med å stenge grensen til Mexico hvis flere migranter fortsetter å komme, samt å stanse utbetalingen av bistandsmidler til Guatemala, Honduras og El Salvador hvis de ikke får kontroll på migrantstrømmen.

FN estimerer antallet migranter i den første og største migrantkaravanen er om lag 7.000.

(©NTB)

Mest sett siste uken