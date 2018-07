Rundt 800 migranter stormet spansk enklave i Afrika

Omtrent 800 migranter stormet grensegjerdet til den spanske enklaven Ceuta fra Marokko torsdag morgen.

Ifølge den paramilitære politistyrken La Guardia Civil kom 602 migranter seg inn på spansk jord under stormingen av enklaven, som ligger ved Gibraltarstredet.

Migrantene klippet hull i gjerdet og kastet stein, avføring og kalsiumoksid, som kan virke etsende på huden. De brukte også deodoranter som flammekastere mot grensevaktene.

Ifølge politiet er 16 migranter og fem politimenn sendt til sykehus etter at migrantene stormet det seks meter høye grensegjerdet like etter soloppgang torsdag morgen. Ti andre politimenn fikk mindre skader. Spansk Røde Kors skriver på Twitter at totalt 132 migranter ble skadd i stormingen.

Hvert år forsøker mange migranter fra Afrika sør for Sahara å komme seg over grensegjerdene til de spanske enklavene Ceuta og Melilla.

Spania har erstattet Italia som hovedporten inn til EU for migranter, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Så langt i år har mer enn 22.700 migranter kommet til Spania, noe som er over tre ganger så mange som i samme periode i fjor.

