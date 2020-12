Hundrevis pågrepet under demonstrasjoner i Hviterussland

Nok en helg tok demonstranter i Minsk til gatene for å kreve president Aleksandr Lukasjenkos avgang. Flere hundre demonstranter ble pågrepet.

Ifølge det hviterussiske innenriksdepartementet ble over 300 pågrepet under demonstrasjonene søndag, mens menneskerettighetsgruppen Vjasna opplyser at rundt 200 personer ble pågrepet.

Ifølge nyhetsnettstedet Nasja Niva ble det organisert minst 100 ulike demonstrasjoner i Minsk og i forstedene. Det er en ny taktikk av opposisjonen for å gjøre det vanskeligere for sikkerhetsstyrkene å slå ned på demonstrasjonene.

Flere tusen skal ha deltatt rundt omkring i byen. Politiet brukte vannkanoner mot demonstrantene og blokkerte deler av sentrum.

Motstandere av president Aleksandr Lukasjenko har demonstrert hver søndag siden valget i august, som de mener var preget av juks.

Tusenvis av mennesker er pågrepet, og det er kommet mange meldinger om tortur og mishandling i fengslene.



