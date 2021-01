Hver åttende person i England har vært koronasmittet

Anslagsvis 12 prosent av befolkningen i England hadde vært smittet av koronavirus fram til desember, viser tall basert på antistoffprøver.

Det er en oppgang fra 9 prosent i november, ifølge tallene som er basert på analyser av et tilfeldig utvalg blodprøver og som ble publisert av det britiske statistiske sentralbyrået (ONS) tirsdag.

For resten av Storbritannia er tallene noe lavere. De viser at én av ti i Wales, én av 13 i Nord-Irland og én av elleve i Skottland har vært smittet av viruset.

I forrige uke viste et anslag fra Medical Research Council ved Cambridge-universitetet at man antar at 30 prosent av befolkningen i London har vært smittet.

Storbritannia er nå inne i sin tredje og dødeligste smittebølge.

Ledere i helsevesenet har advart om at intensivavdelinger på landets sykehus risikerer å ikke klare å ta unna den store økningen i koronapasienter som trenger hjelp.

ONS-tall viser at dødelighetsraten i årets første uke var 45 prosent høyere enn det den gjennomsnittlige femårige raten.

I London er det registrert en økning på 85 prosent i antall døde, sammenlignet med det historiske gjennomsnittet for samme uke.

Storbritannia har siden pandemiens utbrudd registrert nesten 90.000 koronarelaterte dødsfall.

Helseminister Matt Hancock, som selv ble smittet i fjor, varslet tirsdag at han nå er i selvisolasjon fram til søndag etter å ha fått beskjed fra helsevesenet om at han kan ha vært i kontakt med en smittet person.



