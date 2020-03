Hver femte amerikaner beordret innendørs

Biler i kø ved et testsenter for koronavirus i Paramus i New Jersey. Nå skal også delstatens innbyggere holde seg innendørs, og guvernør Phil Murphy har bedt om at kun de som har symptomer tester seg. De har kun kapasitet til å teste 2.500 i uka, som er drøyt 350 om dagen. Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)