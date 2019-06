Hver tredje danske hadde stemt ved lunsjtid

Valgdeltakelsen i Danmark ligger an til å bli langt høyere enn i 2015. Etter fire timer hadde hver tredje velger stemt, ifølge nyhetsbyrået Ritzaus stikkprøver.

Den foreløpig høye valgdeltakelsen kan ikke bare forklares med at valglokalene åpnet klokka 8 onsdag, én time tidligere enn ved forrige valg. Det kan også skyldes at mange har fri fra jobben fordi det også er grunnlovsdag.

Professor i statsvitenskap Kasper Møller Hansen tror også det skyldes en sterk interesse for valget.

– Det er et valg hvor det åpenbart er noe på spill. Vi står foran et regjeringsskifte, og det er 13 partier, hvorav noen er like ved grensen til å komme inn. Så danskene ser at kryssene deres faktisk er viktige sier han.

Til sammen har velgerne tolv timer på seg til å avgi stemme. Valgdeltakelsen i Danmark er vanligvis høy og har ved de siste valgene svingt mellom 84 og 88 prosent. Valglokalene stenger kl 20.

