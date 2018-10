Hvilke flyselskap er det utrygt å reise med?

EU styrer unna 120 flyselskap grunnet mangelfulle flysikkerhetsstandarder.

Statistisk sett er fly et svært trygt framkomstmiddel. Det internasjonale flytransportforbundet (IATA), som representerer 290 medlemmer i form av flyselskap, noe som tilsvarer 82 prosent av all flytrafikk, rapporterte en ulykkesrate på 1,08 per én million flygninger i 2017.

Men flyulykker skjer. Senest mandag denne uken styrtet et passasjerfly i havet et knapt kvarter etter avgang fra Indonesias hovedstad Jakarta. En rekke luftfartseksperter spekulerer på hva som kan ha vært årsaken til at et nesten nytt fly styrtet.

Indonesisk luftfartstilsyn opplyser at flymaskinen var bare to måneder gammelt. 189 mennesker er antatt omkommet i ulykken.

I en globalisert verden er det stadig flere nordmenn som er på reisefot rundt om i verden. I noen tilfeller må en kanskje benytte seg av flyselskap en ikke har kjennskap til. Det er ikke alltid enkelt å vite om ukjente flyselskap på andre siden av kloden opererer under de samme sikkerhetsstandardene vi er vant med fra den vestlige luftfartsindustrien.

EUs svarteliste (The EU Air Safety List) kan gi en pekepinn på hvilke flyselskap som ikke anses å være de tryggeste i verden. Se den totale listen lenger nede i saken.

Klarert av EU i 2016

Flyet som styrtet utenfor Jakarta, var av type Boeing 737 MAX 8 og tilhørte flyselskapet Lion Air. Flyselskapet var inntil nylig bannlyst fra å fly i europeisk luftrom, fra perioden 2006 til 2016.

Lion Air, samt alle andre indonesiske flyselskap, var bannlyst fra å fly i USA i en periode på ni år fram til 2016, skriver The New York Times.

EUs luftfartstilsyn fører oversikt over hvilke flyselskap som overholder europeisk standard innen flysikkerhet, og godkjenner eller bannlyser flyselskap fra å fly i europeisk luftrom.

Kriteriene som legges til grunn i svartelisten, er basert på standardene til Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO), som utarbeider standarder og anbefalinger med hensikt å ivareta sikkerheten innen internasjonal luftfart.

Dette gjelder blant annet kriterier innen opplæring og godkjenning av personell, navigasjonstjenester, flyoperasjoner, havarikommisjonsrapporter og luftfartslovene i landet flyselskapet er hjemmehørende.

Lion Air ble klarert fra EUs svarteliste i 2016. Andre indonesiske flyselskap som figurerte på listen, ble klarert i juni måned etter at sikkerhetsstandarden innen luftfart ble forbedret i Indonesia.

EUs svarteliste ble sist oppdatert 18. juni.

- EUs flysikkerhetsliste er én av våre hovedinstrumenter til å kontinuerlig tilby flysikkerhets av høyeste kvalitet til europeere. Jeg er spesielt glad for at etter flere år med arbeid, har vi i dag maktet å klarere alle flyselskap fra Indonesia. Det viser at hardt arbeid og tett samarbeid er lønnsomt. Jeg er også fornøyd med at vi nå har fått på plass et nytt varslingssystem som hindrer utrygge fly fra å ta seg inn i europeisk luftrom, uttalte EUs transportkommisjonær Violeta Bulc i forbindelse med oppdateringen.

De indonesiske lete- og redningsetatene gjenopptar tirsdag arbeidet med å finne vrakrester og omkomne etter flystyrten mandag.

120 flyselskap er EU-bannlyst

EUs svarteliste bidrar både til å opprettholde den høye standarden innen europeisk luftfartssikkerhet og legge press på andre lands standarder innen luftfartssikkerhet, sånn at de omsider blir fjernet fra listen.

Per i dag er det totalt 120 flyselskap som er bannlyst fra å fly i europeisk luftrom.

114 flyselskap fra 15 land er bannlyst grunnet manglende oppsyn med flysikkerhet fra de aktuelle landenes luftfartsmyndigheter.

Landene det gjelder, er følgende: Afghanistan, Angola (med unntak av ett flyselskap som opererer under angitte restriksjoner og forhold), Republikken Kongo, Den demokratiske republikken Kongo, Djibouti, Guinea, Eritrea, Gabon (med unntak av to flyselskap som opererer under angitte restriksjoner og forhold), Kirgisistan , Liberia, Libya, Nepal, São Tomé og Príncipe, Sierra Leone og Sudan.

I tillegg er det seks individuelle flyselskap som er bannlyst grunnet sikkerhetsbekymringer knyttet direkte til det enkelte flyselskapet. Flyselskapene det gjelder, er følgende: Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigeria) and Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Ytterligere seks flyselskaper er pålagt restriksjoner og kan bare fly med spesifikke flymaskiner i Europa. Flyselskapene det gjelder, er følgende: Afrijet og Nouvelle Air Affaires SN2AG (Gabon), Air Koryo (Sør-Korea), Air Service Comores (Komorene), Iran Air (Iran) og TAAG Angola Airlines (Angola).

- 2017 var et veldig godt år

Flysikkerheten har statistisk sett blitt betraktelig forbedret med årenes løp, og i fjor var det et svært trygt år for sivil luftfart.

- 2017 var et veldig godt år for luftfartssikkerheten. Rundt 4,1 milliarder reisende fløy trygt på 41,8 millioner flygninger. Vi har sett forbedringer på nesten alle områder, både globalt og i de fleste regioner, sier direktør for Det internasjonale flytransportforbundet (IATA), Alexandre de Juniac, i en uttalelse.

I 2017 var det to ulykker med passasjerfly med dødelig utfall. Året før var det tre ulykker av denne typen.

Her kan du se hele listen over alle de 120 flyselskapene EU mener ikke overholder internasjonal flysikkerhetsstandarder.

Det kommersielle nettstedet Airlineratings.com publiserer sikkerhetsrangeringer for 435 flyselskap på verdensbasis, skriver The New York Times.

