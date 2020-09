Hviterussisk aktivist beskylder Lukasjenko-regimet for drapstrusler

Den hviterussiske opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova beskylder Lukasjenko-regimet for drapstrusler.

Kolesnikova ble forrige mandag bortført på åpen gate i Minsk og dagen etter fraktet til grensen mot Ukraina. Hun rev i stykker passet sitt for å hindre utvisning fra Hviterussland.

I sin formelle anklage sier hun gjennom sin advokat at agenter fra den hviterussiske sikkerhetskomiteen tredde en sekk over hodet hennes og truet henne. Kolesnikova motsatte seg utvisning og ble så fengslet.

– De truet med å drepe meg. De sa at hvis jeg ikke dro frivillig, vil jeg uansett bli kastet ut av landet, i live eller partert, sier hun.

Kolesnikova sitter fengslet i Minsk og er sammen med andre ledende aktivister beskyldt for å undergrave rikets sikkerhet. Alle medlemmer av opposisjonens koordineringsråd er enten fengslet eller forvist fra landet, bortsett fra nobelprisvinner Svetlana Aleksijevitsj.

President Aleksandr Lukasjenko har antydet i et intervju med russisk fjernsyn at han kan fremskynde det neste valget i landet. Men han sa også at det ikke kan skje før han har gjennomført sin planlagte grunnlovsreform. Opposisjonen sier reformen er et narrespill for å sikre ham fortsatt makt i landet han har styrt i 26 år.

