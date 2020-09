Hviterussisk opposisjon sier rådsmedlem ble tatt av maskerte menn på kontoret

Opposisjonen i Hviterussland sier advokat Martin Znak, ett av medlemmene i det såkalte koordineringsrådet, er ført bort fra kontoret sitt av maskerte menn.

Mennene som tok med seg Znak, var kledd i sivil, skriver Reuters og viser til uttalelser gitt til nyhetsbyrået Interfax.

Politiet i Hviterussland sier de ikke kjenner til den angivelige pågripelsen av Znak, melder nyhetsbyrået RIA.

Mandag ble en av de fremste opposisjonsfigurene, Maria Kolesnikova, tatt på gaten i Minsk. Dagen etter ble hun fraktet til grensen til Ukraina. Hun rev i stykker passet sitt for å unngå å bli sendt over grensen, sier to av hennes allierte.

(©NTB)