Hviterussland: Lukasjenko snakket med Putin

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har diskutert situasjonen i landet med Vladimir Putin, ifølge det hviterussiske statlige nyhetsbyrået Belta.

Byrået meldte lørdag at de to drøftet situasjonen som utspiller seg i og rundt Hviterussland.

Tidligere på dagen sa Lukasjenko at protestene i landet også utgjør en trussel mot Russland.

– Aggresjonen mot Hviterussland er under utvikling. Vi trenger å kontakte Putin, Russlands president, slik at jeg kan snakke med ham nå, sa presidenten under et regjeringsmøte.

I Hviterussland har det vært omfattende demonstrasjoner og sammenstøt med politiet etter det omstridte presidentvalget i landet forrige helg.

(©NTB)