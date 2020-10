Hviterusslands innenriksminister truer demonstrantene

Hviterusslands innenriksminister truer med bruk av skarp ammunisjon mot demonstranter.

Jurij Karajev mener politiet har vært for tilbakeholdne overfor demonstrantene som i over to og en halv måned har protestert mot president Aleksandr Lukasjenko og det hviterussiske regimet.

– Det pågår en krig, sier Karajev, som mener demonstrantenes manglende frykt og visshet om straffrihet har bidratt til de omfattende demonstrasjonene.

Innenriksministeren understreker at politiet også i fortsettelsen i hovedsak vil benytte ikke-dødelige maktmidler for å kontrollere situasjonen, men at de vil skyte med skarpt dersom demonstranter tyr til vold.

Tusenvis av demonstranter ble pågrepet og hundrevis ble banket opp av politiet under de første dagene med demonstrasjoner, noe som utløste skarp internasjonal kritikk og fikk USA og EU til å innføre sanksjoner mot flere ledende hviterussere.

Demonstrasjonene begynte etter valget 9. august, der Lukasjenko ifølge det offisielle resultatet ble gjenvalgt for en sjette presidentperiode med over 80 prosent av stemmene.

Opposisjonen hevder valget var preget av omfattende fusk.

(©NTB)