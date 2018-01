«Hvorfor slipper vi inn folk fra drittland i stedet for Norge?»

President Donald Trump sjokkerte under et møte hvor det ble diskutert å hjelpe folk fra Haiti og afrikanske land.

NEW YORK (Nettavisen): «Hvorfor slipper vi inn alle disse menneskene fra drittland her?» sa USAs president Donald Trump under et møte i Det ovale kontor og siktet til immigranter fra Haiti, El Salvador og afrikanske land.

Trump antydet deretter at USA i stedet burde slippe inn flere mennesker fra land som Norge, skriver The Washington Post.

De andre møtedeltagerne ble sjokkert, skriver avisen.

Rasistisk

Uttalelsen kom under et møte hvor politikere fra begge partier diskuterte muligheten for å gjeninnføre beskyttelse for innvandrere fra land som er blitt fjernet fra beskyttelsesprogrammene, mot at man gir 1,5 milliarder dollar til en grensemur og gjør endringer i visumlotterissystemet.

Den konkrete diskusjonen handlet om hvorvidt man kunne bli enige om å inkludere beskyttelse for folk fra Haiti, El Salvador og afrikanske land mot delfinansiering av grensemuren.

Da Trump hørte at haitiere var inkludert, spurte han ifølge anonyme kilder om de kunne utelates.

- Det synet som presidenten ga uttrykk for i dag, er et rasistisk syn, sier CNNs stjernereporter Anderson Cooper i sitt kveldsshow på kanalen.

Cooper henviser også til en artikkel fra The New York Times, som i desember rapporterte at USAs president under et møte i fjor sommer uttalte at «alle fra Haiti har aids» og samtidig var bekymret for at immigranter fra Nigeria «aldri ville gå tilbake til hyttene sine» i Afrika hvis de først ble sluppet inn i USA.

Positivt møte med Norge



At Donald Trump valgte å trekke fram Norge som et land han heller vil ha innvandrere fra, kan ha sammenheng med at han dagen før hadde besøk fra nettopp Norge.

Trump møtte statsminister Erna Solberg i Det hvite hus onsdag. De to hadde tilsynelatende et vellykket møte hvor Solberg scoret poeng ved å påpeke at USA går med overskudd i sin handel med Norge.

Etter møtet var det en takknemlig Trump som møtte pressen:

- Jeg vil takke det norske folk for deres dedikasjon til rettferdig og gjensidig handel. Det er et ord dere vil få høre oftere og oftere fra denne administrasjonen: «Gjensidig». Gjensidig handel gagner oss alle. Handel er ikke alltid rettferdig for USA, men vi har et godt forhold til Norge, konstaterte Trump.

Under innvandringsmøtet i Det ovale kontor foreslo senator Lindsey Graham og Richard Durbin å kutte lotteridelen av innvandringen til USA med 50 prosent. Det er gjerne gjennom disse lotteriene at nordmenn får oppholdstillatelse i USA.

En talsmann for Det hvite hus forsvarte Trump uten å benekte at han kom med uttalelsene om at USA heller burde slippe inn innvandrere fra Norge enn fra Haiti og afrikanske land.

- Enkelte Washington-politikere velger å kjempe for fremmede nasjoner, men president Trump vil alltid kjempe for det amerikanske folk, sier talsmann Raj Shah til The Washington Post.

