Hydro må stenge flere anlegg i Brasil

Stengningen av aluminiumsraffineriet Alunorte tvinger også Hydro til å stenge produksjonen ved aluminiumsverket Albras i Brasil.

Det bekrefter Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til E24 onsdag. Også bauksittgruva Paragominas stenger.

– Det er en ganske dramatisk situasjon for Hydro, men også for delstaten Pará, sier han.

Både Alunorte og Albras har operert på halv maskin i det siste. Albras er i motsetning til Alunorte et aluminiumsverk, men det er Alunorte som forsyner Albras med aluminaen som brukes i produksjonen.

Ifølge Hydro skal det ikke finnes noen alternativer til aluminaen, og derfor må både aluminiumsverket og bauksittgruva stenges.

Hydro sier til NRK onsdag at det ikke kan utelukkes at situasjonen kan gi store konsekvenser for Hydro-ansatte også i Norge.

