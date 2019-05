Høyere oppmøte i EU-valget

Foreløpige tall tyder på at flere innbyggere har benyttet stemmeretten sin i årets EU-valg enn i 2014.

Mer enn 400 millioner EU-borgere er stemmeberettiget til å velge 751 representanter til EU-parlamentet, i det som beskrives som verdens største transnasjonale valg.

Søndag er den største og siste dagen i det fire dager lange valget. Velgere i 21 av EUs 28 medlemsland avgir stemme.

I tidligere EU-valg har oppmøtet typisk vært lavere enn i medlemslandenes respektive nasjonale valg. I år ser det imidlertid å bli høyere enn det vanligvis har vært.

Frankrikes innenriksdepartement opplyste ved 17-tiden at 43,3 prosent av de stemmeberettigede på fastlandet hadde avgitt stemme, opp fra 35,1 prosent på samme tid i 2014. Også i Spania ser det ut til at flere har kommet seg ut til valglokalene enn sist, opp fra 23,9 prosent til 34,6 prosent.

I Danmark antyder nyhetsbyrået Ritzaus stikkprøver en valgdeltakelse på 46,6 prosent, sammenliknet med 37,2 prosent i 2014.

Samme trend gjelder i Øst-Europa, der deltagelsen typisk har vært lavere enn i den vestlige delen av kontinentet. Både i Kroatia, Ungarn, Slovakia, Slovenia og Romania ligger det an til at flere deltar i valget enn for fem år siden.

I Storbritannia, Nederland, Irland, Tsjekkia, Latvia, Malta og Slovakia ble valget holdt tidligere denne uka. Resultatene ventes etter at valglokalene stenges i siste land ut, Italia, ved 23-tiden søndag kveld.

