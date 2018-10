IAEA avviser Iran-krav fra Israel

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) bestemmer selv når og hvor det skal gjennomføres inspeksjoner i Iran, slår lederen Yukiya Amano fast.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu krevde i forrige uke at IAEA gjennomfører en inspeksjon ved det han hevdet er et hemmelig atomanlegg i Iran.

IAEA har i årevis gjennomført regelmessige inspeksjoner ved iranske atomanlegg og har ifølge Amano ingen planer om å etterkomme kravet.

– Byrået sender inspektører til steder kun når det er nødvendig, sier Amano i en kunngjøring.

Amano understreker videre at IAEA er uavhengige og at byrået hittil ikke har funnet noe som tyder på at Iran bryter atomavtalen fra 2015, som skal forhindre at landet utvikler atomvåpen.

IAEA vurderer all informasjon, men «tar ingen informasjon for gitt og trekker sine egne konklusjoner etter grundig analyser», ifølge Amano.

Israel er i dag det eneste landet i Midtøsten med atomvåpen. Landet nekter både å undertegne ikkespredningsavtalen og å åpne sine atomanlegg for inspeksjon fra IAEA.

