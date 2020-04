IATA: Flyselskaper på felgen frykter tilbakebetalingene

Flyselskapene står i fare for å miste alt etter avlyste flygninger og krav fra millioner av reisende om å få pengene tilbake, sier IATA.

Den internasjonale luftfartsmyndigheten melder tirsdag at en rekke selskap vil gå helt tom for midler dersom flygningene fortsetter å flate ut.

– Selskapene har bare likviditet til å kunne drive videre i to måneder i snitt, sier IATAs sjeføkonom Brian Pearce.

Nå ruster flyselskapene seg for en ny runde tap, der de venter at folk vil kreve tilbake rundt 35 milliarder euro i refusjoner for reiser som aldri blir gjennomført.

Antallet flygninger på verdensbasis har gått ned med 70 prosent sammenlignet med i fjor, ifølge IATA. I Europa er nedgangen på hele 90 prosent.

Koronapandemien har ifølge IATA ført til at 2,7 millioner arbeidsplasser knyttet til luftfarten nå er truet.

IATA anslo i starten av mars at luftfartsindustrien globalt kan tape inntekter på opptil 1.047 milliarder kroner inneværende år som følge av koronaviruset.

