ICC åpner etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Afghanistan

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har gitt ordre om en etterforskning av hvorvidt det er begått krigsforbrytelser i Afghanistan.

Både amerikanske og afghanske styrker risikerer å bli etterforsket. Det gjør også opprørsbevegelsen Taliban.

Torsdagens beslutning setter til side en tidligere beslutning fra april 2019, da dommerne avviste en anmodning om å innlede etterforskning fordi de mente at de ikke ville lykkes med oppdraget.

De fastslo da at det var nok bevis for å starte etterforskning, men at det hadde gått for lang tid, og at Afghanistan trolig ikke ville samarbeide.

(©NTB)