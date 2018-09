Den internasjonale straffedomstolen (ICC) opprettholder dommen på ett års fengsel for Kongos tidligere visepresident Jean-Pierre Bemba.

Bemba ble i 2016 dømt til 18 års fengsel for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser under et opprør i Den sentralafrikanske republikk 2002 og 2003.

Landets president Ange-Félix Patassé ba Bemba og hans kongolesiske opprørsgruppe MLC om hjelp til å slå ned et kuppforsøk, noe som resulterte i drap på sivile, massevoldtekter og omfattende plyndring.

Bemba anket imidlertid dommen og fikk domstolens medhold i at han ikke kunne stilles til ansvar for MLC-opprørernes herjinger.

55-åringen ble derimot funnet skyldig i å ha bestukket vitner og dømt til ett års fengsel. Denne dommen ble også anket, men mandag avviste ICC anken.

– Domstolen dømmer Bemba til 12 måneders fengsel. Etter å ha trukket fra tiden han har sittet i varetekt, anses dommen som ferdig sonet, sa dommeren Bertram Schmitt.

Bemba ble også idømt en bot på 300.000 euro, nærmere 2,9 millioner kroner.

(©NTB)

Mest sett siste uken