ICC tiltaler jihadistleder i Mali for krigsforbrytelser

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har tiltalt en islamistleder i Mali for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud anklages også for voldtekter og å ha truet kvinner og unge jenter til å bli sexslaver.

ICC mener å kunne føre bevis for at den 40 år gamle jihadisten har begått forbrytelser mot mennesketen og at han spilte «en sentral og ubestridelig rolle» i systemet som ble opprettet da islamister tok kontroll over de nordlige delene av Mali i 2012.

– La det ikke være tvil, han var en nøkkelskikkelse i systemet som ble etablert av de væpnede gruppene i Timbuktu, sier ICCs sjefanklager Fatou Bensouda.

