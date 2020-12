ICC varsler full granskning av krigsforbrytelser i Nigeria

Påtalemyndigheten ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) vil ha en full granskning av anklager om krigsforbrytelser og annen vold i Nigeria.

Hovedanklager Fatou Bensouda ved påtalemyndigheten i ICC sier at foreløpige undersøkelser har frembrakt nok beviser om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Undersøkelsen av anklagene startet i 2010, kort tid etter at opprøret startet.

Boko Haram-vold

Bensouda sier fredag at det er rimelig grunnlag for å tro at ekstremistgruppen Boko Haram og andre grupper som har sprunget ut av organisasjonen, har begått forbrytelser.

Det gjelder blant annet drap, voldtekt, sexslaveri, tortur og bruk av barnesoldater. Boko Haram har også en rekke ganger gjennomført målrettede angrep mot skoler og kirker, ifølge den foreløpige undersøkelsen.

Det aller meste av volden knyttes til Boko Haram, som vil ha strenge sharialover i Nigeria, men det nevnes også beviser for at regjeringsstyrker har gjennomført grove lovbrudd.

Minst 36.000 mennesker er drept i konflikten, og rundt to millioner mennesker er enten internt fordrevet eller på flukt, ifølge FN.

Bensouda vil nå be om tillatelse til å åpne en formell granskning.

Grusomt angrep

Den ekstreme volden pågår fortsatt i Nigeria. For to uker siden ble 110 sivile, i hovedsak risbønder og fiskere, drept i et angrep nordøst i landet, ifølge FN.

Massakren fant sted i landsbyen Koshobe samme dag som det var valg på lokale myndigheter. Angripere på motorsykler skal ha skutt dem som gjengjeldelse for at landsbybeboerne hadde fanget og overgitt Boko Haram-medlemmer til myndighetene.

En militsgruppe som kjemper mot de islamistiske opprørerne, sier at ofre også ble bundet og fikk strupen skåret over.

FN omtaler hendelsen som det alvorligste angrepet mot sivile i landet så langt i år.

(©NTB)

