IEA tror klimautslippene fortsetter å vokse i år

Samtidig som FNs klimapanel advarer mot dramatiske klimaendringer i en ny rapport, spår Det internasjonale energibyrået (IEA) fortsatt økende klimautslipp.

– Når jeg ser på de første ni månedene med data, venter jeg at klimautslippene i 2018 vil øke nok en gang, sier IEA-sjef Fatih Birol til avisa The Guardian.

Organisasjonen kommer ikke med offisielle anslag over CO2-utslippene i 2018 før neste år. Men IEA bekrefter at de så langt i år har steget til et nytt rekordnivå.

– Dette er definitivt bekymringsfulle nyheter for klimamålene våre. Det vi trenger, er et bratt fall i utslippene. Vi opplever ikke engang at de flater ut, sier Birol.

Etter mange år hvor stadig mer CO2 ble sluppet ut i atmosfæren, lå utslippene stabilt i perioden 2014 til 2016. Dette tente et håp om at de snart ville begynne å synke.

Men i fjor gjorde CO2-utslippene fra kraftproduksjon og industri et nytt hopp. IEAs tall for i år tyder på at trenden oppover fortsetter.

IEA tror også at bruken av fornybar energi vil vokse forholdsvis raskt de neste årene, ifølge en ny rapport som organisasjonen la fram mandag.

Samme dag ble den nye rapporten til FNs klimapanel (IPCC) offentliggjort. Her slås det fast at en innsats uten sidestykke i menneskehetens historie er nødvendig for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

(©NTB)

Mest sett siste uken