Ikea-gründerens personlige formue avslørt i testament

Testamentet til Ikea-grunnlegger Ingvar Kamprad viser at hans personlige formue var på 1,24 milliarder svenske kroner da han døde i januar i år 91 år gammel.

Det har lenge vært kjent at Kamprad var en av verdens rikeste menn. Da han døde var hans samlede formue på 469 milliarder svenske kroner, noe som gjorde ham til en av verdens ti rikeste mennesker.

En stor del av denne formuen var imidlertid tilknyttet Ikea og familien Kamprads stiftelse, og det har hittil vært ukjent hvor store Ingvar Kamprads personlige formue var.

Nå viser dokumenter fra skattemyndighetene at han var god for 1,24 milliarder svenske kroner, skriver Expressen.

Penger og kunst

Utover innskudd i ulike bankkontoer inngår kunst, porselen, keramikk og annen løsøre til en verdi av 3,7 millioner svenske kroner.

Testamentfullbyrder Per Ludvigsson sier til avisen at Kamprads personlige formue vokste betydelig de siste sju årene før han døde.

– Her har det vært god kapitalforvaltning, sier Ludvigsson.

Halvparten til barna

Expressen har tidligere omtalt det håndskrevne testamentet Kamprad etterlot seg. Av dette gikk det fram at Ikea-grunnleggeren ville gi halvparten av arven til sønnene Jonas (52), Mathias (49), Peter (54) og datteren Annika Kihlblom (60). De får 150 millioner kroner hver, og Kamprads vilje var at arven skulle bli deres særeie, hvilket innebærer at deres ektefeller ikke får noe av arven ved skilsmisse eller dødsfall.

Den andre halvdelen av arven skal gå til ulike satsingsområder i Nord-Sverige gjennom familien Kamprads stiftelse.

